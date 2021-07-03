Уже неделю в Челябинске режим «черного неба»

Помимо Челябинска НМУ был в Коркино, Златоусте и Карабаше
Фото: Андрей АБРАМОВ
С 26 июня, по данным Челябинского гидрометеоцентра, в столице Южного Урала неблагоприятные метеоусловия первой степени, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ.
Но, по прогнозу синоптиков, все должно закончиться 8:00 завтра, 4 июля.
В дни с НМУ предприятия обязаны снижать количество выбросов, а коммунальщики должны проводить дополнительную уборку. Что касается местных жителей, то в этот период рекомендуется как можно реже пользоваться транспортом и гулять на улице.
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