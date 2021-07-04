В Челябинской области сгорело здание бывшего элеватора

Загорелась кровля складов. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сильный пожар произошел в Аргаяшском районе Челябинской области в ночь на 4 июля. Загорелась кровля складских помещений, созданных в здании бывшего элеватора. Сотрудники МЧС работали по повышенному номеру сложности.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, площадь пожара составила около трех тысяч квадратных метров. Пострадавших нет.

— Была организована работа двух звеньев газодымозащитной службы, в очаг пожара подано шесть стволов «Б». Подвоз воды был от ближайшего пожарного гидранта, — прокомментировали в ведомства.

В первом часу ночь огонь удалось локализовать. Затем началась проливка и разбор конструкций.

Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания.

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