В Челябинской области за сутки более 200 человек заразились коронавирусом

Статистика заражений растет с каждым днем.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за сутки выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Среди заболевших школьников нет. Общее число заразившихся составило уже 67 084 человека.
За сутки из больниц выписаны 132 пациента. Продолжают бороться с болезнью 2337 южноуральцев.
Растет и статистика смертности. От ковида умерли 10 человек, из них шестеро болелили только коронавирусом.
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