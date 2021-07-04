В Челябинской области за сутки более 200 человек заразились коронавирусом

Статистика заражений растет с каждым днем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Среди заболевших школьников нет. Общее число заразившихся составило уже 67 084 человека.

За сутки из больниц выписаны 132 пациента. Продолжают бороться с болезнью 2337 южноуральцев.

Растет и статистика смертности. От ковида умерли 10 человек, из них шестеро болелили только коронавирусом.

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