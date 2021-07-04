Погода на 4 июля в Челябинской области: после жары, града и ливней синоптики напугали новым прогнозом

Не забывайте зонты! Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода на 4 июля в Челябинской области вновь не радует. По данным Челябинского гидрометцентра, в воскресенье в отдельных районах региона снова пройдут сильные ливни, грозы, град. Ситуацию усугубит шквалистый ветер, который усилится до 25 м/с и более.

При этом сохранится жаркая погода. Днем ожидается до +27,+29 градусов. На улице будет душно.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, при усилении ветра не рекомендуется выходить из дома. Если непогода застала вас на улице, то лучше сразу укрыться в здании и переждать стихию там. Опасайтесь стоять под слабоукрепленными конструкциями в виде рекламных щитов, деревьями.

В случае происшествий набирайте «101» или «112».

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