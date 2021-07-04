Морковь побила бананы: челябинский карикатурист изобразил абсурдные цены на овощи в магазинах

О ценах на овощи пожаловались даже Путину. Фото: Альберт Растяпин

Челябинский карикатурист Альберт Растяпин сделал рисунок на злободневную тему — невероятно высокие цены на сезонные овощи.

Он изобразил, как овощи, которые растут у каждого огородника, стали дороже заморских бананов и апельсинов. На первом месте оказалась морковь, в магазинах килограмм теперь стоит от 70 рублей.

На абсурдность цен обратили внимание во время прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Тогда президент заявил, что не хватило производства, многое завозится из-за границы и нужно подождать нового урожая.

Альберт Растяпин прославился картинами о падении метеорита и портретом Владимира Путина. А в 2020 году нарисовал атаку коронавирусов.

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