В реке Миасс появился наделавший много шума кораблик

По реке теперь могут ходить только такие кораблики. Фото: читатель КП

В Челябинске на реке Миасс возле краеведческого музея появился кораблик. Тот самый символ, который вызывал гнев у урбанистов, поскольку рисунок появлялся на разрисованных граффити будках и портил работу.

— «Кораблик», который наделал много шума у поклонников урбанистики, теперь в 3D, — пишут читатели КП-Челябинск.

Инсталляция закреплена, поэтому кораблик не уплывает, а тихо качается на волнах обмелевшего Миасса.

На другой стороне реки, но уже на берегу, установлен еще один арт-объект — большая надпись «Я дома».

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

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