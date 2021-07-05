В Челябинске 877 домов останутся без горячей воды на две недели

Третий этап гидравлических испытаний пройдет с 6 по 20 июля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Завтра, 6 июля, в Челябинске стартует третий этап опрессовок. 877 многоквартирных дома, 41 детский сад, 44 учебных и 16 лечебных учреждения останутся без горячей воды на две недели, то есть до 20 июля.

Гидравлические испытания будут проводиться в пяти районах: Советском, Ленинском, Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском. Если вы живете в одном из них, ищите свой адрес по ссылке.

Отметим, отключение горячей воды в домах с локальными котельными, идет по отдельному графику. Там первые отключения начались на прошлой неделе, с 1 июля.

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