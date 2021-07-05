Машина свалилась в кювет: в ДТП под Миассом пострадал ребенок

Травмы в ДТП получил десятилетний ребенок. Фото: ОГИБДД по Миассу
Авария произошла вечером 3 июля на 20-м километре трассы Миасс-Карабаш.
54-летний водитель Volkswagen Touareg на повороте не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, там она столкнулась с Renault ARKANA, затем продолжила движение, смяла дорожное ограждение и скатилась в кювет.
Как сообщили в Миасском отделе ГИБДД, в аварии пострадал ребенок: травмы получил десятилетний пассажир Renault.
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