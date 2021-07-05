Машина свалилась в кювет: в ДТП под Миассом пострадал ребенок

Травмы в ДТП получил десятилетний ребенок. Фото: ОГИБДД по Миассу

Авария произошла вечером 3 июля на 20-м километре трассы Миасс-Карабаш.

54-летний водитель Volkswagen Touareg на повороте не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, там она столкнулась с Renault ARKANA, затем продолжила движение, смяла дорожное ограждение и скатилась в кювет.

Как сообщили в Миасском отделе ГИБДД, в аварии пострадал ребенок: травмы получил десятилетний пассажир Renault.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru