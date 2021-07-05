В Челябинской области начнут штрафовать владельцев слишком тяжелых грузовиков

Владельцев грузовиков, у которых нет разрешения на превышение нормативных веса и габаритов, будут штрафовать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области с 16 июля начнут полноценно работать пункты автоматического весогабаритного контроля.

Они будут измерять габариты и массу грузовиков во время движения по трассам. Если устройства обнаружат перегруз или превышение нормативных размеров, система сохранит данные о нарушениях.

До 15 июля пункты контроля функционируют в тестовом режиме, а со следующего дня владельцам автомобилей начнут выписывать штрафы.

— С 16 июля информация о нарушениях будет передаваться в центр автоматической фиксации административных правонарушений ОДД ГИБДД по Челябинской области для формирования административных дел, — сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Пункты автоматического весогабаритного контроля расположены на следующих участках дорог:

Обход города Челябинска (Западный) км 14+050;

Обход города Челябинска (Западный) км 22+700;

Миасс-Карабаш-Кыштым км 41+600;

Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды км 28+948;

Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск км 171+810.

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