Еще 11 человек умерли от коронавируса в Челябинской области

С начала пандемии в Челябинской области официально подтвердили 67 311 случаев коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на утро 5 июля 2021 пополнилось еще 227 случаями. Всего с начала пандемии заразились 67 311 человек. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

На лечении остаются 2 454 человека. Всего выздоровели 61 752 человека, за прошедшие сутки выписали 99 человек.

За прошедшие сутки умерли 11 человек. Из них семеро — от COVID-19, четверо от других причин.

Мы собрали подробную информацию о ситуации с коронавирусом в Челябинской области.

Инфографика: Минздрав Челябинской области

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