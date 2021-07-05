В Челябинске иномарка сбила молодого человека на электросамокате

В аварии пострадал 18-летний самокатчик. Фото: ГИБДД Челябинска
ДТП случилось в 0:30 4 июля на улице Молодогвардейцев в Челябинске. 38-летний водитель Hyundai ix35 сбил молодого человека на арендованном электросамокате.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 18-летний горожанин получил травмы. Он попал под колеса, когда пытался на самокате пересечь дорогу.
Напомним, в Челябинске решили создать сеть велодорожек. Пространство для велосипедов и самокатов выделят при реконструкции трех дорог.
Ранее двое детей пострадали в аварии на трассе М-5, один из участников ДТП погиб.
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