Жители дома, где во время ремонта рухнула стена, получат компенсации от мэрии Челябинска

Дом начал постепенно рушиться еще в мае. Фото: Анюточка Артемьева/Подслушано Ленинский район/vk.com

Жителям двухэтажки на Кронштадской, 18, где во время ремонта рухнула стена, выплатят компенсацию. Суммы разные: от 15 до 50 тыс. рублей.

— За оказанием материальной помощи обратились семь из восьми собственников. Вопрос был рассмотрен на комиссии 30 июня. Семи гражданам назначены социальные выплаты: двум — по 50 тыс. рублей, и пяти гражданам — по 15 тыс., — рассказал на аппаратном совещании Сергей Авдеев.

Жилой дом, о котором идет речь, начали ремонтировать еще в мае. В ходе работ возникли проблемы — у здания обрушилась отмостка, которая держит фундамент. Однако сегодня утром уже рухнула стена. Местные жители сняли на видео последствия обрушения. А власти собрали экстренное совещание, чтобы признать дом аварийным.

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