В Челябинске 30 км трамвайных путей отделят от автодороги

Бортовой камень помешает водителям выезжать на трамвайные пути Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске планируют обособить 30 км трамвайных путей. Их отделят от автомобильных дорог бортовым камнем, столбиками, а также дорожными знаками и разметкой. Как рассказали в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, работы планируют выполнить до конца 2021 года.

Чиновники считают, что разделение трамвайных путей и автомобильного потока позволит общественному транспорту ездить быстрее.

— Средняя скорость движения трамваев в городе составляет 17-19 км/час, а в часы-пик снижается до 8-12 км/ч. Особенно это характерно для участков путей на улицах Карла Маркса, Труда, Свободы, Российской, Цвиллинга, проспекта Победы, — сообщили в пресс-службе миндортранса.

Разделение разных типов транспорта должно также уменьшить количество аварий. По данным ГИБДД, с начала года в городе случилось уже 77 ДТП с участием трамваев.

Дорожные столбики установят вдоль трамвайных путей на участках улиц Каслинской, Рождественского, Труда, Свердловского проспекта и проспекта Победы. Бортовым камнем обозначат границы путей на улицах Блюхера, Гагарина, Горького, Дзержинского, Первой Пятилетки и Цвиллинга, а также на отрезках проспекта Победы между улицами Кирова и Болейко и от улицы Болейко до улицы Российской.

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