Райффайзенбанк выдал рекордную сумму потребительских кредитов

В июне Райффайзенбанк выдал более 12,79 млрд рублей потребительских кредитов. Это рекордный объём месячной выдачи за все время работы банка на российском рынке. Средний чек одного займа составляет более 650 тыс. рублей.

— В первом квартале этого года мы улучшили наши условия потребительского кредитования: снизили минимальные ставки до 4,99% для зарплатных клиентов и до 5,99% для остальных заёмщиков, а также увеличили максимальную сумму одного займа до 3 млн рублей. Это оказало влияние на темпы выдач, — говорит Андрей Спиваков, руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка. — Кроме того, сейчас мы наблюдаем реализацию отложенного спроса, который к тому же подстегнуло повышение ставки ЦБ. Люди долго откладывали ремонт и крупные покупки, а теперь спешат получить необходимую сумму для решения больших задач на выгодных условиях. Однако мы традиционно внимательно относимся к показателю долговой нагрузки клиентов и не допускаем их закредитованности.

Более 80% заявок на потребительские кредиты Райффайзенбанк получает через онлайн-каналы. В 2020 году этот показатель составлял в среднем 70%, а в 2019 – 63%. Получить необходимую сумму можно без визита в офис или встречи с представителем банка – деньги придут на счёт в течение пяти минут.

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АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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