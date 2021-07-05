Самолет из Челябинска не смог приземлиться в Сочи из-за шторма

Улицы Сочи буквально превратились в реки. Фото: КП-Краснодар

Самолет «Победы» из Челябинска не смог приземлиться в Сочи из-за плохой погоды в городе-курорте. Борт был направлен в Краснодар, сообщается на сайте авиакомпании.

Такая же участь жала самолеты из соседней Уфы, Перми и Москвы.

Перед тем, как приземлиться, самолет кружил над Краснодаром. Скрин: flightradar24.com

Как пишет КП-Краснодар из-за разгула стихии в Сочи затоплены несколько дорог, самолеты уходят на запасные аэродромы. Мощный ливень накрыл город сегодня утром. Люди проснулись не от будильника, а от раскатов грома. По словам метеорологов, выпало небывалое количество осадков — за 12 часов 158 миллиметров при норме 120. Чего ждать отдыхающим — в материале наших коллег.

Напомним, в минувшие выходные в Челябинске и ближайших городах прошел сильный ливень с градом. И вот как описывает это один из пассажиров. Во время взлета пострадал самолет S7. В авиакомпании прокомментировали, почему экипаж продолжил лететь в Москву.

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