На гостевом маршруте в Челябинске вырубят 18 тополей и берез

Фото: Мэрские новости

На гостевом маршруте в Челябинске пустят под топор 18 тополей и берез. Они осмотрены экспертами, которые заключили, что деревья высохли.

— Есть уже оформленные разрешения на снос. Мы начали с гостевого маршрута: Бродокалмакский тракт-улица Героев Танкограда-дорога в аэропорт, — рассказал на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Срубленные деревья заменят на крупномерные саженцы. Работы по сносу будут выполнять сотрудники МБУ «Геоцентр города Челябинска» в течение месяца.

Мэр Наталья Котова подчеркнула, что всю информацию о вырубках надо заранее сообщать горожанам по всем каналам связи.

Недавно в Челябинске разразился скандал с вырубкой 116-летней даурской лиственницы. Заведено уголовное дело.

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