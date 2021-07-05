Зоозащитникам пришлось забрать лебедя, которого выпускал на волю Алексей Текслер

Фото: alexeytexler.official/instagram.com

Неизвестные пытались накормить лебедя, недавно выпущенного губернатором в озеро Боровушка, непонятным кормом. В результате птица начала вести себя агрессивно. Об этом рассказали в Минэкологии Челябинской области со ссылкой на зоозащитника Карена Даллакяна. Лебедя пришлось увезти.

— Мы достоверно не знаем, какую цель преследовали эти люди: отравить пернатого или просто ради пиара. Птице пришлось промыть ротовую полость, очищая от непонятных липких хлебных остатков, — сообщил Карен Даллакян.

Сейчас с лебедем все хорошо и скоро его снова выпустят на волю.

— Место оставим в секрете, чтобы ограничить птицу от дальнейших провокаций со стороны необразованных граждан и разных активистов. Я хочу, чтобы надзорные и правоохранительные органы обратили внимание на действия данных активистов, — добавил Карен Даллакян.

Он также напомнил, что не нужно кормить и ловить диких животных. Даже фотосъемка для них — стресс. Все это сказывается на их здоровье.

Как сообщала ранее «Комсомолка», в Челябинске разгорелись споры вокруг лебедя. Политолог и депутаты распространили информацию, что краснокнижный лебедь-крикун, которого в мае выпустили на волю губернатор Челябинской области и зоозащитник Карен Даллакян, болен и его снова будут ловить. Якобы условия жизни фактически ручной птицы в районе активно посещаемого озера Боровушка оказались для нее крайне тяжелыми.

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