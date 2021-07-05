Шесть человек унесло от берега во время шторма на озере Тургояк

Спасатели на лодке поплыли вслед за потерявшимися на Тургояке людьми. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Гроза застала врасплох отдыхающих на озере Тургояк вечером 2 июля. Начался настоящий шторм: резко задул ветер, поднялась высокая волна, и купальщиков отнесло далеко от берега.

— Люди на матраcах, лодках, сапбордах оказались беспомощны перед стихией. Выйдя на акваторию спасатели никого не оставляли без помощи. — рассказаои в пресс-центре региональной поисково-спасательной службы.

Мужчину на надувном матрасе нашли в 3 километрах от берега. На середине озера оказалась также лодка с тремя взрослыми пассажирами и ребенком. Кроме того волны унесли мужчину на сапборде - гребной доске.Всех шестерых спасатели доставили на сушу, никто из отдыхающих не пострадал.

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