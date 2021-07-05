В Челябинске ребенка ударило током из-за оголенного провода в подъезде

До и после: дыру в стене закрыли только после того, как пострадал ребенок. Фото: прокуратура Челябинской области
Ребенок прикоснулся к оголенному проводу, который торчал из стены, и получил удар током. Это произошло в подъезде жилого дома №9 на Краснопольском проспекте в Челябинске. К счастью, мальчик жив.
Родители пострадавшего ребенка обратились с жалобой в прокуратуру. В надзорном ведомстве провели проверку и выяснили, что нарушение допустила управляющая компания, которая обслуживает здание.
— ООО УК «ЮУКЖСИ» не обеспечило надлежащих мероприятий по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, что повлекло угрозу жизни и здоровью граждан, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По требованию прокуратуры двух сотрудников управляющей компании привлекли к дисциплинарной ответственности. Дыру с проводом рядом с выходом из подъезда закрыли заглушкой.
А вот в ЖК «Театральный» халатность коммунальщиков закончилась трагедией. Во время прогулки 10-летний схватился за оголенные провода, лежащие на земле. На протяжении часа медики проводили сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти ребенка, но она не дала никакого результата. Ребенок погиб. Задержан главный энергетик жилого комплекса. Ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ).
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