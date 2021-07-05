Южноуральская спортсменка выиграла «золото» чемпионата России по маунтинбайку

Эльвира Хайруллина в очередной раз стала чемпионкой России. Фото Минспорт Челябинской области.

Чемпионат страны завершился в спортивно-туристической центре «Провинция» (пос. Слюдорудник, Кыштымский городской округ). По итогам четырех стартов — кросс-кантри, гонка в гору, марафон и гонке на время воспитанница спортивной школы по велоспорту Копейска Эльвира Хайруллина стала обладательницей золотой медали чемпионата России. Эльвира выиграла три дисциплины, это и позволило ей стать победительницей. Правда, она не попала в состав Олимпийской сборной страны, уступив в отборочном виде программы (кросс-кантри).

32-летняя Эльвира Хайруллина — мастер спорта России по маунтинбайку и по велоспорту на шоссе. Она многократная чемпионка страны, обладательница Кубка России.

Кстати, еще одна воспитанница копейской спортшколы Диана Богданова также завоевала «золото» в зачете юниорок.

Отметим, что на трассах маунтинбайка в «Провинции» с 29 июля по 4 августа пройдут финальные соревнования V летней Спартакиады молодежи России.

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