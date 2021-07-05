В Челябинске сотрудницу промышленного предприятия убило электротоком

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства произошедшего Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На одном из промышленных предприятий в Челябинске погибла женщина. Ее обнаружили мертвой днем 3 июля. Предварительная причина — удар электрическим током. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

— По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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