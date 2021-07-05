В Челябинске водитель маршрутки сбил девушку на пешеходном переходе

Фото: архив КП

В Челябинске маршрутное такси сбило девушку на пешеходном переходе. Авария произошла днем в понедельник, 5 июля. О подробностях произошедшего рассказали в городском управлении ГИББД.

— ДТП произошло в 11:22 возле дома № 135 на проспекте Комарова. Водитель Fiat 1986 года рождения совершил наезд на девушку 2002 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас устанавливаются причины аварии.

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