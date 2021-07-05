Двух маленьких девочек и мужчину спасли на пожаре в Челябинске

На тушение пожара прибыли девять человек, три спецмашины. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар начался во второй половине дня 5 июля в многоквартирном доме на Комсомольском проспекте в Челябинске. Горела квартира на третьем этаже. Спасателей вызвали соседи, заметившие дым.

Сотрудники МЧС эвакуировали девочек четырех и семи лет. Девочки были одни дома, когда в соседней квартире начался пожар. Заметив дым, дети вышли на балкон. Прибывшим на место происшествия пожарным они сбросили ключи от своей квартиры. Воспользовавшись ими, сотрудники МЧС вошли в дом и благополучно вывели девочек на улицу.

Остальным жителям подъезда эвакуация не понадобилась, так как сильное задымление наблюдалось лишь в горящей квартире. Туда спасатели пробрались через балкон.

— В одной из комнат при нулевой видимости пожарным в кратчайший срок удалось обнаружить пострадавшего. Им оказался мужчина грузного телосложения. Сотрудники МЧС на руках эвакуировали пострадавшего и передали работникам скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Мужчина получил ожоги разной степени тяжести. Сейчас он находится в больнице. Горящие вещи и мебель в квартире удалось потушить. Причины пожара пока выясняют.

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