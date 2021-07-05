Челябинская область вошла в ТОП-10 рейтинга эффективности промышленной политики

Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов страны по эффективности реализации промышленной политики. Фото: gubernator74.ru

Челябинская область по итогам прошлого года занимает шестую строчку в ТОП-10 рейтинга регионов страны по эффективности реализации промышленной политики.

Итоги исследования, проведенного Минпромторгом РФ, презентованы сегодня на «Иннопроме-2021» в Екатеринбурге.

— Спасибо Минпромторгу, это важно — сравнивать, искать и находить самые продвинутые практики и пользоваться этими практиками. Еще два года назад в Челябинской области, как ни странно, не было министерства промышленности. Считаю, что это было ошибкой. Первое, что я сделал, когда пришел в регион в 2019 г., возобновил работу министерства промышленности Челябинской области. Я считаю, что это было абсолютно верным, правильным решением, — сказал Алексей Текслер.

По решению губернатора в регионе при областном минпроме создана площадка для общения между промышленниками и правительством региона. Началась большая работа по популяризации государственной информационной системы промышленности. В регионе стартовали нацпроекты «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт». Большое значение губернатор придает развитию системы внутриобластной и межрегиональной кооперации; господдержке развитию высокотехнологичных и импортозамещающих производств. Реализация этих задач и привела область в десятку пилотной версии рейтинга Минпромторга.

— Через этот рейтинг мы видим лучшие практики, а те, у кого низкий балл, видят, за практиками и опытом какого региона стоит обращаться, — сказал заместитель министра промышленности РФ Алексей Беспрозванных.

Напомним, сегодня же на главной индустриальной площадке страны, которой на несколько дней стал «Иннопром-2021», губернатор заключил ряд важных соглашений.

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