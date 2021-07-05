В Челябинске хулиганы поломали песчаные скульптуры в Саду камней

Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В Челябинске хулиганы испортили недавно установленные песчаные скульптуры в Саду камней. Инцидент произошел ночью в понедельник, 5 июля. Теперь художнику, отвечающему за арт-объекты, придется устранять повреждения.
— Фигуры будет очень сложно восстанавливать, так как большие куски отвалились. Мы будем их склеивать. Если не получится, то придется по-новому делать куски и их прикреплять, — рассказал художник Андрей Александров.
Всего хулиганы повредили три песчаные скульптуры. У верблюда, который является символом Челябинской области, отломали нос, уши и седло. У скульптуры, представляющую сцену театра, были разбиты лица актеров. А фигуре советского физика Игоря Курчатова отломали часть носа.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Также из-за непогоды была повреждена скульптура, посвященная врачам Степану Андреевскому и Василию Жуковскому. Однако восстановить ее будет легче чем те, которые сломали хулиганы.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
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