Ждем в гости: Челябинская область и Южная Корея развивают сотрудничество

Большой перечень мероприятий на «Иннопроме-2021» подписали губернатор Челябинской области Алексея Текслера и почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев. Фото: gubernator74.ru

Документ, подписанный сегодня, 5 июля, на «Иннопроме-2921» предполагает развитие сотрудничества между правительством региона и Республикой Корея. В центре внимания, например, обмен опытом и знаниями в области медицины, проведение научных конференций, семинаров, совещаний и совместных исследований, информационное взаимодействие в сфере инновационных медицинских технологий.

Как сообщает пресс-служба губернатора, сторонам интересна тема АПК в части увеличения взаимного товарооборота и выращивания кормовых культур. Пройдут переговоры о создании в Челябинской области СП в молочном животноводстве. Еще одна важная тема — возможности реализации в регионе проектов по глубокой переработке сельскохозпродукции, сборке и производству агротехники.

Программа мероприятий предусматривает образовательный блок в части обмена делегациями студентов и преподавателей; организацию совместных исследований, обмен научной и методической литературой, проведение семинаров, вебинаров, конференций; участие в международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектах, конгрессах, симпозиумах, конференциях. Напомним, что в обращении к депутатам Законодательного Собрания Алексей Текслер завил о создании в Челябинске межвузовского кампуса - средоточия современной науки.

Корейским компаниям интересна локализация производств в индустриальном парке «Станкомаш», сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. Ценным для обеих сторон станет обмен опытом по работе проекта «Умный город» в Сеуле и городах-«пилотах» Челябинской области.

Туроператоров и представителей туриндустрии Республики Корея обязательно пригласят в регион для ознакомления с природным богатством и туристическими возможностями Южного Урала.

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