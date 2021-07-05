В Сети появилось видео, как иномарка сбивает человека на арендованном электросамокате в Челябинске

Фото: скриншот с видео / камеры "Интерсвязи"
В Челябинске камера «Интерсвязи» запечатлела момент с ДТП, в котором иномарка сбила мужчину на арендованном электросамокате. Инцидент произошел на пересечении Молодогвардейцев и проспекта Победы.
На кадрах видно, как мужчина на электросамокате пересекает проезжую часть, когда для него на светофоре горит зеленый свет. Но на половине пути загорается красный, и в этот момент начинают движение автомобили, которые были справа от мужчины. Как раз одна из машин и сбивает его.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, электросамокатом управлял 18-летний горожанин. Он получил травмы. За рулем Hyundai ix35, который попал в ДТП, находился 38-летний мужчина.
Фото: ГИБДД Челябинска
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