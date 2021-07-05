Звезда магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин завершил карьеру

Сергей Мозякин поблагодарил тренеров, руководителей клубов и болельщиков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Звезда магнитогорского «Металлурга» и двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Его контракт с командой истек 30 апреля 2021 года. Об уходе 40-летнего нападающего сообщила пресс-служба КХЛ.

— Я решил завершить свою хоккейную карьеру. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал в течение этого длительного времени - всех тренеров, кто со мной работал, начиная с детства и до текущего времени, руководителей всех клубов, где довелось играть, а особенно Рашникова Виктора Филипповича, председателя совета директоров «ММК». И, конечно, отдельные слова благодарности болельщикам, которые мне всегда помогали во всех периодах моей карьеры, — цитирует пресс-служба КХЛ Сергея Мозякина.

Сергей Мозякин зарабатывал в клубе сталеваров немалые суммы. Его зарплата доходила до 180 млн рублей в год. За пару сезонов вместе с бонусами он вполне мог получать по полмиллиарда. В 2019 году его оклад составлял 130 млн рублей, а в 2020 сумма существенно снизилась и составила 50 млн рублей.

Всего в КХЛ Мозякин провел 13 сезонов, что составляет 842 матча. За свою карьеру хоккеист набрал набрал 928 (419+509) очков, а также дважды выиграл Кубок Гагарина в составе «Металлурга» (2013/2014, 2015/2016).

Отметим, что в составе молодежной команды «Металлурга» выступает сын Мозякина, и в своих интервью Сергей неоднократно заявлял, что хотел бы вместе сыграть с ним в одном звене за основной состав Магнитки.

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