На челябинском предприятии обнаружили мошенничество на 1,5 млн рублей

Мошенники вносили ложные сведения в договоры предприятия
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Сотрудников завода в Челябинской области подозревают в мошенничестве.
По данным следствия, в 2020 и 2021 годах работники предприятия вносили в договоры ложную информацию. Обман приводил к снижению стоимости заводской продукции. Ущерб от мошеннических действий оценили в 1,5 млн рублей.
— Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, — сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела.
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