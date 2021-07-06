На челябинском предприятии обнаружили мошенничество на 1,5 млн рублей

Мошенники вносили ложные сведения в договоры предприятия Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудников завода в Челябинской области подозревают в мошенничестве.

По данным следствия, в 2020 и 2021 годах работники предприятия вносили в договоры ложную информацию. Обман приводил к снижению стоимости заводской продукции. Ущерб от мошеннических действий оценили в 1,5 млн рублей.

— Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, — сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

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