Челябинец напал на пенсионера из-за замечания о пьянстве

Подозреваемого в разбойном нападении отправили в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

59-летний челябинец сделал замечание горожанину, который пил спиртное на улице. Между мужчинами началась ссора. В итоге младший участник конфликта побил старшего, отобрал у него мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей и сбежал.

Пострадавший пенсионер обратился в полицию. Сотрудникам МВД удалось разыскать подозреваемого по горячим следам.

Это оказался 34-летний ранее судимый мужчина. В отношении него открыли уголовное дело о разбое.

— Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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