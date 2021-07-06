Челябинец напал на пенсионера из-за замечания о пьянстве

Подозреваемого в разбойном нападении отправили в СИЗО
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
59-летний челябинец сделал замечание горожанину, который пил спиртное на улице. Между мужчинами началась ссора. В итоге младший участник конфликта побил старшего, отобрал у него мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей и сбежал.
Пострадавший пенсионер обратился в полицию. Сотрудникам МВД удалось разыскать подозреваемого по горячим следам.
Это оказался 34-летний ранее судимый мужчина. В отношении него открыли уголовное дело о разбое.
— Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
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