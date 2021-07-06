В онлайн-кинотеатре KION стала доступна комедия «Прабабушка легкого поведения. Начало»

Фото предоставлено компанией МТС

KION покажет комедию Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения. Начало» подписчикам онлайн-кинотеатра. Кинокомедия стала приквелом к двум предыдущим фильмам «Бабушка легкого поведения» и «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители».

Действия кинокартины разворачиваются в 1980 году, когда вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн (Александр Ревва) под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию — разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И все это — в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.

Посмотреть, с чего же начинались приключения самой отвязной и бесстрашной бабушки уже сейчас можно в онлайн-кинотеатре KION, созданным МТС.

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