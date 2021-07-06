В Ленинском районе Челябинска построят коллектор для борьбы с подтоплением

Во время дождей вода из дивневки затопляет участки в частном секторе Ленинскогог района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В челябинском Первом Плановом поселке начали строительство нового канализационного коллектора. С его помощью власти надеются решить проблему подтопления частного сектора: на улицах Толстогово , Барановической и Эстонской во время паводков и сильных дождей выходит на поверхность вода из ливневой канализации.

— Новый канализационный коллектор построят к концу сентября, — пообещали в администрации Челябинска.

Работы по муниципальному контракту выполняет ООО «Подземные коммуникации».

Напомним, во время ливня в прошедшие выходные затопило челябинские улицы. Людям пришлось пробираться по ним по пояс в воде, а работникам коммунальных служб — откачивать огромные лужи.

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