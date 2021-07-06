Два человека погибли в ДТП под Златоустом

Машина упала в кювет и опрокинулась

Авария произошла вечером 5 июля на 5-м километре дороги Златоуст-Миасс. 53-летний водитель Kia Ceed не справился с управлением на повороте. Машина съехала на обочину, затем ее выбросило на встречную полосу и снесло в кювет. Падая с дороги, автомобиль опрокинулся и врезался в дерево. Иномарку сильно помяло, дерево сломалось.

Находившиеся в машине люди — водитель и 45-летний пассажир получили тяжелые травмы. Оба скончались на месте происшествия.

— Кузов автомобиля оказался настолько деформирован, что для деблокировки тел спасателям понадобился комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмент, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

В Миасском отделе ГИБДД рассказали, что управлявший Kia мужчина был жителем Златоуста.

— Водительский стаж с 1989 года. К административной ответственности привлекался три раза, грубых нарушений нет, — уточнили в ГИБДД.

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