Два человека погибли в ДТП под Златоустом

Машина упала в кювет и опрокинулась
Авария произошла вечером 5 июля на 5-м километре дороги Златоуст-Миасс. 53-летний водитель Kia Ceed не справился с управлением на повороте. Машина съехала на обочину, затем ее выбросило на встречную полосу и снесло в кювет. Падая с дороги, автомобиль опрокинулся и врезался в дерево. Иномарку сильно помяло, дерево сломалось.
Находившиеся в машине люди — водитель и 45-летний пассажир получили тяжелые травмы. Оба скончались на месте происшествия.
— Кузов автомобиля оказался настолько деформирован, что для деблокировки тел спасателям понадобился комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмент, — рассказали в региональном ГУ МЧС.
В Миасском отделе ГИБДД рассказали, что управлявший Kia мужчина был жителем Златоуста.
— Водительский стаж с 1989 года. К административной ответственности привлекался три раза, грубых нарушений нет, — уточнили в ГИБДД.
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