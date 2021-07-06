В Челябинской области умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Звболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. Из них 8 умерли от коронавирусной пневмонии, еще 5 — от сопутствующих заболеваний.

По данным регионального минздрава, за последний день в Челябинской области выявили 233 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе 67,5 тыс. человек заразились Covid-19.

Сейчас на лечении находятся 2569 пациентов.

Напомним, о третьей волне коронавируса в Челябинской области и том, что предпринять жителям в сложившейся ситуации, накануне рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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