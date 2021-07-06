Челябинские спасатели сняли с окна пятого этажа маленькую девочку

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В «Парковом» бдительность жителей помогла уберечь от беды маленькую челябинку. Сегодня днем в МЧС поступил звонок с Краснопольского проспекта: девочка стояла в окне пятого этажа, плакала и пыталась открыть окно, поставленное на режим проветривания.

В считанные минуты спасатели развернули автолестницу, открыли вторую половину окна и спустили ребенка на землю.

— Помощник начальника караула Николай Привалов и командир отделения Александр Рычков всю непродолжительную спасательную операцию разговаривали с ребенком, пытались успокоить девочку. У сотрудников МЧС получилось найти контакт с малышкой, свидетельством чему стало фото на память! — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Девочку передали маме, которая пришла вскоре. Теперь семью ждет проверка полиции.

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