ВТБ Лизинг стал партнером спецтехники Амкодор, КМЗ, МТЗ в Кургане

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

ВТБ Лизинг стал партнером НПФ «ТЕХНОТРАНС», официального дилера специализированной техники UMG СДМ, Амкодор, ДСТ-Урал, МТЗ, Раскат, XCMG и JAC в Кургане. Теперь клиентам компании доступны тракторы, вездеходы, погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы и спецтехника этих марок на специальных условиях.

НПФ «ТЕХНОТРАНС» выполняет полный спектр работ по продаже, обслуживанию и ремонту специальной и дорожно – строительной техники, продаже запасных частей, узлов и агрегатов, навесного и дополнительного оборудования. Техника, представленная в дилерском центре, предназначена для предприятий, специализирующихся на строительстве и ремонте дорог и линий электропередач, разработке карьеров и добыче полезных ископаемых, а также на логистике.

В рамках сотрудничества с дилером ВТБ Лизинг предлагает технику на выгодных условиях. Например, приобретая в лизинг автогрейдер UMG ГС-14.02 стоимостью 6 750 000 руб. сроком на 3 года с авансом 20%, предприниматели могут сэкономить до 1 150 000 рублей. Такая выгода доступна за счет налоговых преференций в лизинге и скидки на технику от дилерского центра*. Машина используется в строительстве и ремонте дорог, в основном при устройстве дренажной системы, а также профилировании и планировке поверхности земляного полотна.

ВТБ Лизинг работает в Кургане с 2015 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес подразделения ВТБ Лизинг: г. Курган Ул. Володарского, д.65, оф.302. Тел.: +7 (3522) 26-26-06, 26-26-07.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

*Экономия на налогах более 1 000 000 рублей доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)