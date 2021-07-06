В Челябинской области наградят 25 семей, проживших вместе более 50 лет

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области 25-ти семьям-долгожителям вручат награды «За любовь и верность». Ее удостоятся пары, прожившие вместе более 50 лет. Об этом сегодня, 6 июля, на пресс-конференции сообщила председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

Семья Чвановых из Аши прожили вместе 69 лет. Их секреты долгой совместной жизни даже вписаны в книгу «Семейная слава». И они очень просты: нужно уважать, ценить и помнить об ответственности друг перед другом.

Из-за ужесточения ограничений в связи с пандемией торжественную церемонию награждения семей решили перенести. Она состоится не 8 июля в праздник семьи, любви и верности, а в сентябре, когда будет отмечаться в День памяти переноса мощей святых Петра и Февронии Муромских.

Зато в сам праздник, 8 июля, в Челябинской области планируют скрепить свой союз узами брака 152 пары. Несмотря на то, что это четверг, молодожены стремятся создать семью именно в этот день. По народному поверью — семейная жизнь будет долгой и счастливой.

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