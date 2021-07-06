Преступления выявили сотрудники полиции и ФСБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области задержали участников террористической организации. В ходе обысков у них нашли литературу, запрещенную к распространению в РФ.

— По версии следствия, в 2021 году подозреваемые принимали участие в деятельности запрещенной террористической организации, проводили занятия по распространению ее идеологии, — рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается. Предстоит установить и других причастных террористической организации.

Как сообщала ранее «Комсомолка», в конце мая Центральный окружной военный суд вынес приговор жителям Челябинска за участие в террористической организации. Все осужденные оказались сторонниками «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной на территории России Верховным Судом РФ.

А месяц назад Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Красноармейского района Челябинской области за публичное оправдание терроризма. Мужчина активно пользовался Интернетом и в какой-то момент решил высказаться о деятельности «АльКаиды» и «Исламского государства (террористических организаций, запрещенных на территории России Верховным судом).

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