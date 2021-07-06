В Кунашакском районе предприятие оштрафуют за слив отходов в реку Теча

Жители Кунашакского района нашли в стоках куриные кости. Фото: vk.com/tulpankunashak

Жители Кунашакского района пожаловались на слив производственных отходов в реку Теча. Активисты публикуют в соцсетях многочисленные сообщения о вредных стоках. В происходящем винят находящуюся в Кунашакском районе птицефабрику. Среди выловленного из реки мусора нашли куриные останки.

В региональном министерстве экологии после обращений граждан составили протокол об административном правонарушении.

— Производственные стоки Кунашакской птицефабрики передает на очистные сооружения ООО «Эрида», — прокомментировал замминистра экологии Виталий Безруков. — Министерство экологии по факту нарушения водного законодательства неоднократно привлекало данную организацию к административной ответственности, выдавались предписания об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Новый протокол в отношении ООО «Эрида» составили за неисполнение предыдущих требований об устранении нарушений. Правда, серьезные финансовые потери организации не грозят: штраф за невыполнение законного предписания для юридических лиц составляет от 10 до 20 тыс. рублей.

В дополнение к протоколу в минэкологии отправило на очистные сооружения еще одно требование об устранении нарушений.

Ранее жители Кунашакского района сообщили об огромном количестве мух, терроризирующих людей сразу в нескольких селах и деревнях. Появление насекомых также связывали с деятельностью птицефабрики.

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