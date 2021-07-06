Из-за вырубки тополей и клена в центре Челябинска собираются открыть уголовное дело

От тополей остались одни пеньки. Фото: прокуратура Челябинской области

Деревья срубили во дворе рядом с домом №50 по проспекту Ленина в Челябинске. Прокурорская проверка показала, что вырубку провели незаконно: в управляющей компании не получили необходимые разрешения.

Уничтоженные тополя и ясенелистный клен оценили в 13,4 тыс. рублей.

— Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту сноса деревьев, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Материалы проверки передали в полицию. За незаконную рубку деревьев в значительном размере виновников могут наказать штрафом до 500 тыс. рублей или даже лишением свободы на срок до двух лет.

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