Лидер «Родины» Алексей Журавлев приедет с проверкой в Челябинск

Фото предоставлено партией «Родина»

Российский политик, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев посетит Челябинскую область. 7 июля лидер партии «Родина» прилетит в столицу Южного Урала, чтобы встретиться с активом региона, узнать проблемы его жителей и проверить готовность отделений к выборам.

Вместе с председателем регионального отделения Сергеем Смышляевым, депутат посетит автомобильный завод «Урал» в городе Миасс и встретится с его ветеранами, сотрудниками и активистами. После чего делегация отправится на «ЧТЗ-Уралтрак» и проведет встречу с руководителями завода. Политик посетит экскурсию по заводу и обсудит проблемы его работников.

Вечером Алексей Александрович встретится с обманутыми дольщиками Челябинска, где из первых уст узнает о их бедах и возьмет дело на контроль. После чего в штабе регионального отделения партии «Родина» пройдет собрание с областным активом.

Напомним, что в окружную тройку от партии «Родина» на выборы в Государственную думу РФ вошли председатель регионального отделения Сергей Смышляев, депутат Миасского городского округа, юрист Сергей Гаврюшкин и депутат Кыштымского городского округа, эко-просветитель Виталий Прохоров.

График Алексея Журавлева, Челябинск:

1. 10-00 — 11-00 посещение АО «Автомобильный завод «УРАЛ» (производство грузовиков «УРАЛ»). Встреча с руководством предприятия, краткий обзор истории завода, встреча с сотрудниками цеха (г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1).

2. 11-10 — 12-00 встреча с ветеранами завода, партийным активом города Миасс.

3. 14-00 — 15-00 встреча на ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (г. Челябинск, пр. Ленина, д.3)Встреча с руководством завода, общение с сотрудниками завода.

4. 17-00 — 17-30 – Встреча с обманутыми дольщиками (Калининский район города Челябинска, ЖК «Серебряный ключ», г. Копейск, «Чурилово сити», дольщики компании «СтройИнвест» – несколько ЖК (Памятник Танкистам на бульваре Славы, ул. Кирова 163)

5. 17-40 — 19-30 Встреча с активом регионального отделения Партии «РОДИНА» в Челябинской области, обсуждение внутренних партийных вопросов (г. Челябинск, ул. Кирова 7А).