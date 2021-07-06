Суд отказался выпускать Евгения Тефтелева из колонии строгого режима

Евгений Тефтелев рассчитывал перейти в исправительное учреждение с более мягкими условиями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Адвокат бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева попросил перевести своего подзащитного из колонии строгого режима в колонию-поселение. Калининский районный суд Челябинска ходатайство защитника не удовлетворил.

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, прошение было подано раньше, чем дозволяет закон.

— Осужденным отбыто менее двух третей срока назначенного наказания, необходимого, в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, для рассмотрения подобного вопроса, — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, Евгений Тефтелев, занимавший пост главы Челябинска с 2015 по 2018 год, получил взятку в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги он вымогал вместе с начальником городского управления капитального строительства Евгением Пашковым у директора строительной организации Сергея Селищука, который занимался строительством новой школы. Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Пашков отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину. Ему назначили 8 лет колонии общего режима без штрафа. Что касается Селищука, то он освобожден от ответственности за дачу взятки, поскольку сам обратился в органы и дал показания против Тефтелева с Пашковым.

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