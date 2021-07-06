В УФАС возбудили два дела из-за незаконных парковок в Челябинске

Муниципальное учреждение не стало сносить две незаконных парковки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинском управлении ФАС возбудили два дела в отношении МКУ «Городская среда». Причина — в автопарковках возле дома №380А по проспекту Победы и рядом с домом №12А/1 на улице Набережной.

Парковки ранее признали незаконными: у владельцев не было документов на землю или размещение нестационарных объектов. Антимонопольная служба отправила «Городской среде» предупреждения о необходимости демонтировать площадки вместе со всем оборудованием. Но к работам так и не приступили. Полученные предупреждения МКУ сейчас обжалует в областном Арбитражном суде.

— Бездействие МКУ «Городская среда» может привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий посредством предоставления преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам в отсутствие правовых оснований, — пояснили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

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