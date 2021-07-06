Tele2 учредила грант для поддержки локальных предпринимателей

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 выступит партнером всероссийскогоконкурса для предпринимателей, организованного компанией ADG group при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Оператор представит собственную номинацию «Бизнес по другим правилам» для владельцев своего дела в сфере инновационного ретейла. Победителя ждет грант в размере 1 млн рублей.

Tele2 развивает программы поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляя этой категории предпринимателей качественный выгодный продукт и обеспечивая рост выручки в сегменте. Так, оператор присоединился к инициативе ADG group, которая перестраивает устаревшие московские кинотеатры в районные центры «Место встречи», и стал партнером всероссийского конкурса для предпринимателей. Проект проходит при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Tele2 учредила номинацию для собственников бизнеса в категории инновационного ретейла и цифровых решений – «Бизнес по другим правилам». Для участия предпринимателям необходимо оставить заявку на официальном сайте конкурса до 29 августа 2021 года. Проект должен отвечать ряду критериев: необходимо иметь действующий бизнес, существующий не менее шести месяцев, с потенциальным товарооборотом от 10 до 16 млн рублей в год. Следующим этапом станет подготовка презентации и съемка трехминутного ролика о том, почему именно этот проект должен быть реализован в районах столицы.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2021 года. Менеджмент Tele2 также войдет в состав жюри. В рамках собственной номинации оператор оценит наиболее перспективные проекты в области предпринимательства – победителя ждет денежный грант в размере 1 млн рублей на дальнейшее продвижение бизнеса.

Помимо оказания финансовой поддержки, Tele2 привнесет в философию конкурса идею «других правил». Оператор вместе с участниками переосмыслит стереотипы о ведении бизнеса, представив собственные антикризисные практики и стратегические решения для повышения прибыльности в современных реалиях.

Наталья Тимощук, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Москва» Tele2:

- Площадка конкурса позволяет нам вступить в открытый диалог совладельцами малого и среднего бизнеса и предоставить им возможность кратно увеличить свои количественные и качественные показатели. Создание бизнес-сообщества позволит собственникам взглянуть на свой проект под другим углом, воспользоваться находками крупных игроков рынка.

Михаил Печерский, управляющий партнер компании ADG group:

- В нашей стране тысячи талантливых предпринимателей, чутких к современным трендам и запросам потребителей. Их яркие идеи достойны быть услышанными, их товарами и услугами может пользоваться больше людей, включая столичные районы. Мы знаем, как сложно локальному или региональному бизнесу прийти в Москву, где нужна поддержка и выгодные условия, и я очень рад, что благодаря конкурсу мы сможем обеспечить это авторам самых интересных концепций.

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

- Одним из инструментов развития инфраструктуры городских районов является именно локальный бизнес. С целью поддержки предпринимательства в Москве вместе с бизнес-сообществом регулярно разрабатываются меры финансовой и нефинансовой помощи.

По информации от пресс-службы Tele2