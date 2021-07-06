Жителям Челябинской области к концу рабочей недели придется вновь мучиться от жары

Порывы ветра в жару будут доходить до 15 м/c. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Погода в Челябинской области в начале июля началась с гроз и дождей. Затем наступили похолодания. Но это продолжаться долго не будет. Уже к концу рабочей неделе столбик термометра поднимется до +32 °С.

По данным гидрометцентра, в среду, 7 июля, в юго-восточных районах Челябинской области местами прогнозируется небольшой дождь. Ночью температура составит +6, +11 °С, а днем — +20, +25 °С. Облачность небольшая, ветер 6-11 м/с.

В четверг днем, 8 июля, ожидаются кратковременные дожди. Столбик термометра поднимется до +24, +29 °С. Облачность переменная, ветер до 15 м/c.

Жара начнется возвращаться в Челябинскую область в пятницу, 9 июля. Температура воздуха в этот день будет составлять +27, +32 °С. Местами ожидаются кратковременные дожди, а порывы ветра составят максимум 15 м/c.

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