Сотрудники скорой помощи отказались везти роженицу из Копейска в челябинский перинатальный центр

Фото: архив КП

В Челябинской области беременная женщина из Копейска оказалась в безвыходной ситуации. Она заранее договорилась о родах в Перинтальном центре, но приехавшие к ней сотрудники скорой помощи не захотели ее туда везти. Получив отказ от женщины, они уехали.

Муж, который, как оказалось, и сам работает водителем скорой, но в Челябинске, после случившегося сам приехал за супругой и увез ее в Перинатальный центр. Там она родила двойню. А вот муж действиями коллег был недоволен: он рассказал о произошедшем в СМИ и соцсетях

В СМП Копейска сообщили, что медбригада, приехавшая на вызов, старалась наоборот исключить риск для роженицы. По их словам, женщина не сообщила по телефону, что беременна двойней. В этом случае для оценки ситуации нужен был осмотр специалиста, поэтому копейчанке и предложили ехать в ближайший роддом. А уже оттуда после осмотра врачей ее могли увезти сразу в Перинтальный центр. Но женщина не захотела поступать таким образом и дала бригаде официальный отказ со своей подписью.

— На данный момент роженица находится в перинатальном центре, под наблюдением врачей. Вместе со здоровыми новорожденными малышами, чувствуют себя хорошо, – сообщили изданию «Челябинск Сегодня» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

По факту произошедшего инцидента будет проведена проверка.

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