В Карталах прокуратура проведет проверку после жалобы инвалида-колясочника

Прокурор пришел к жительнице Карталов, которая оказалась заперта в собственном доме. Фото: прокуратура Челябинской области

Жительница Карталов пожаловалась, что не может покинуть собственную квартиру. Женщина — инвалид второй группы, передвигается только на коляске, а в многоквартирном доме, где она проживает, нет пандуса. О ситуации горожанка написала в группе «Тексвлер, помоги» в соцсети, где южноуральцы обращаются к губернатору с просьбами решить те или иные проблемы.

— В ноябре 2020 года мне ампутировали одну ногу. Передвигаюсь по квартире на коляске. За это время я не могу выйти из квартиры, так как в подъезде нет пандуса. Обращалась в администрацию нашего города, чтобы установили пандус, сама я живу на первом этаже, но мне отказали, — написала женщина.

На сообщение отреагировали в прокуратуре.

— Городской прокурор Сергей Чеурин совместно с представителем управления социальной защиты населения, выехал по месту жительства женщины и принял от нее заявление, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Теперь в прокуратуре начнут проверку и выяснят, нарушены ли права женщины и выполнены ли требования законодательства о доступности объектов инфраструктуры для маломобильных граждан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru