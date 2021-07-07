Ребенок умер в частном детском саду в Челябинске

Ребенку стало плохо после тихого часа
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Двухлетний мальчик умер днем 5 июля в частном детском саду в Курчатовском районе Челябинска.
— По предварительным данным, у ребенка ухудшилось состояние после дневного сна, — рассказали в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета. — При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.
Сейчас идет доследственная проверка по факту смерти ребенка. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося. Причину смерти установят с помощью судебно-медицинского исследования.
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