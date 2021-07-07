Ребенок умер в частном детском саду в Челябинске

Ребенку стало плохо после тихого часа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двухлетний мальчик умер днем 5 июля в частном детском саду в Курчатовском районе Челябинска.

— По предварительным данным, у ребенка ухудшилось состояние после дневного сна, — рассказали в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета. — При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Сейчас идет доследственная проверка по факту смерти ребенка. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося. Причину смерти установят с помощью судебно-медицинского исследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru