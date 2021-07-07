Райффайзенбанк обновил сервис сторис в мобильном приложении для предпринимателей

Сторис в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн теперь помогут быстрее найти нужный сервис или перейти в чат со специалистом, чтобы задать вопрос. Новый функционал позволяет сразу перейти к нужному продукту или получить информацию о нем на сайте или в мобильном приложении.

— В сторис мы публикуем новости и исследования, чтобы у предпринимателя был быстрый доступ к рабочему контенту в одном источнике. Это позволяет экономить время на поиск и анализ информации, быстрее реагировать на изменения. Также из сторис можно быстро перейти на страницу нужного продукта на сайте или связаться со специалистом банка в чате, — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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