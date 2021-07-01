Во время прямой линии президент призвал россиян привиться от коронавируса

— Сам ковид никуда не уйдет, надо прививаться, — заявил накануне во время общения с россиянами президент Владимир Путин. А челябинцам прививаться, что называется, сам бог велел: подвезли новую партию «Спутника V» (9 600 доз) и через неделю ждут еще одну, сообщает городской паблик «Челябушка». Традиционно после разгрузки на аптечном складе ампулы доставят в поликлиники.

— Любопытно, что запросы на прививки в Челябинске есть уже и от иностранцев, гостящих у родных, но пока вопрос по ним не решен, поскольку вакцины подотчетные, — пишет телеграм-канал. — Механизм сейчас определяют в федеральном центре — по плану это будет бесплатная система для работающих в России граждан и платная для остальных гостей.